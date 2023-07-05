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Президент Ильхам Алиев: Франция является одной из стран, продолжающих политику неоколониализма

Политика Материалы 5 июля 2023 10:38 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Франция является одной из стран, продолжающих политику неоколониализма

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БАКУ/Trend/ - Одной из стран, которая все еще продолжает политику неоколониализма, является Франция. Управляемые Францией за пределами Европы территории – это отвратительные остатки французской колониальной империи.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему «Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам».

Глава государства отметил, что Франция должна уважать суверенитет Коморских островов над островом Майотта, а также права народа Новой Каледонии и других народов французских заморских общин и территорий.

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