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Президент Ильхам Алиев: Франция пытается представить себя защитником армянского меньшинства в Азербайджане

Политика Материалы 5 июля 2023 10:44 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Франция пытается представить себя защитником армянского меньшинства в Азербайджане

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БАКУ/Trend/ - Франция даже запрещает корсиканский язык и не принимает концепцию этнических меньшинств, в то же время пытаясь представить себя защитником армянского меньшинства в Азербайджане. Это не что иное, как лицемерие и двойные стандарты.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Глава государства подчеркнул, что вместо того, чтобы пытаться читать нотации другим, французские власти должны бороться с подобными тревожными тенденциями в своей собственной стране.

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