Президент Ильхам Алиев: Мы обеспокоены попытками приравнять ислам к насилию и террору

БАКУ/Trend/ - Продвижение межкультурного и межрелигиозного диалога должно занимать важное место в нашей повестке дня.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Выразив обеспокоенность ростом исламофобии и ксенофобии, а также попытками приравнять ислам к насилию и террору, Президент отметил: «Сожжение и осквернение священного Корана в Дании, Нидерландах, Швеции и оправдание этого под прикрытием свободы слова абсолютно безответственно, недопустимо и должно быть осуждено».