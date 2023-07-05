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Президент Ильхам Алиев: Мы обеспокоены попытками приравнять ислам к насилию и террору

Политика Материалы 5 июля 2023 10:46 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы обеспокоены попытками приравнять ислам к насилию и террору

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БАКУ/Trend/ - Продвижение межкультурного и межрелигиозного диалога должно занимать важное место в нашей повестке дня.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Выразив обеспокоенность ростом исламофобии и ксенофобии, а также попытками приравнять ислам к насилию и террору, Президент отметил: «Сожжение и осквернение священного Корана в Дании, Нидерландах, Швеции и оправдание этого под прикрытием свободы слова абсолютно безответственно, недопустимо и должно быть осуждено».

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