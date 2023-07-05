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Президент Ильхам Алиев: Победа Азербайджана в Отечественной войне является триумфом международного права и справедливости

Политика Материалы 5 июля 2023 10:47 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Победа Азербайджана в Отечественной войне является триумфом международного права и справедливости

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БАКУ/Trend/ - Самым значительным и запоминающимся моментом для азербайджанского народа в период нашего председательства стала историческая победа в Отечественной войне. В 2020 году Азербайджан победил Армению на поле боя, положив конец тридцатилетней армянской оккупации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Подчеркнув, что Армения как страна-оккупант была вынуждена подписать акт о капитуляции, глава государства отметил: «Таким образом, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость и сам выполнил четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года. Эта победа Азербайджана является триумфом международного права и справедливости».

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