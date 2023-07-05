Президент Ильхам Алиев: Армения совершила урбицид, культуроцид и экоцид на оккупированных территориях

БАКУ/Trend/ - Армения совершила урбицид, культуроцид и экоцид на оккупированных территориях.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Напомнив, что 65 мечетей из 67 на ранее оккупированных территориях были разрушены, а оставшиеся использовались как стойла для свиней и коров, глава государства назвал это оскорблением всех мусульман мира. Президент также сказал, что 60 тысяч гектаров лесов были уничтожены, вырублены и вывезены, почва и реки загрязнены и заражены.