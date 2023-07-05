Президент Ильхам Алиев: В настоящее время Азербайджан входит в десятку самых заминированных стран мира

БАКУ/Trend/ - В настоящее время Азербайджан входит в десятку самых заминированных стран мира. С момента окончания Отечественной войны в ноябре 2020 года около 300 азербайджанцев погибли или получили серьезные ранения в результате подрыва на минах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

«Каждый взрыв мины на освобожденных территориях является продолжением длинного списка военных преступлений, совершенных Арменией. Еще одним негативным последствием армянской оккупации являются наземные мины. Проблема наземных мин является нарушением со стороны Армении основных прав человека азербайджанского народа», - добавил глава государства.