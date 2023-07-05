Президент Ильхам Алиев: Азербайджан установил отдельную национальную Цель устойчивого развития по гуманитарному разминированию

БАКУ/Trend/ - Наземные мины замедляют процесс восстановления и возвращения бывших внутренне перемещенных лиц на освобожденные территории. Учитывая это, Азербайджан установил отдельную национальную Цель устойчивого развития по гуманитарному разминированию.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Глава государства также отметил, что Азербайджан поддерживает усилия по гуманитарному разминированию в глобальном масштабе, и выдвинул предложение о запуске 18-й Цели устойчивого развития по разминированию.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что государства-члены Движения неприсоединения поддержат его предложение о формировании Группы стран-единомышленников, пострадавших от мин, чтобы их голос был услышан на глобальном уровне.