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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан установил отдельную национальную Цель устойчивого развития по гуманитарному разминированию

Политика Материалы 5 июля 2023 11:00 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан установил отдельную национальную Цель устойчивого развития по гуманитарному разминированию

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БАКУ/Trend/ - Наземные мины замедляют процесс восстановления и возвращения бывших внутренне перемещенных лиц на освобожденные территории. Учитывая это, Азербайджан установил отдельную национальную Цель устойчивого развития по гуманитарному разминированию.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Глава государства также отметил, что Азербайджан поддерживает усилия по гуманитарному разминированию в глобальном масштабе, и выдвинул предложение о запуске 18-й Цели устойчивого развития по разминированию.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что государства-члены Движения неприсоединения поддержат его предложение о формировании Группы стран-единомышленников, пострадавших от мин, чтобы их голос был услышан на глобальном уровне.

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