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Движение неприсоединения стало одной из важных платформ в мире - Хакан Фидан

Политика Материалы 5 июля 2023 11:01 (UTC +04:00)
Движение неприсоединения стало одной из важных платформ в мире - Хакан Фидан

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Движение неприсоединения стало одной из важных платформ для обсуждения происходящих в мире событий и путей их решения.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения.

"2023 год стал важным годом для Турции. В новый период Турция будет играть еще более активную роль в решении проблем, с которыми сталкивается мир", - сказал он.

Отметим, что в Баку проходит заседание министров Координационного бюро Движения неприсоединения. На заседании присутствуют представители стран-участниц Движения неприсоединения. Мероприятие продлится до 6 июля.

Напомним, что 120 государств-членов, 18 наблюдателей и 10 международных организаций, включая Азербайджан, сыграли важную роль в истории Движения неприсоединения.

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