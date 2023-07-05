Движение неприсоединения стало одной из важных платформ в мире - Хакан Фидан

БАКУ /Trend/ - Движение неприсоединения стало одной из важных платформ для обсуждения происходящих в мире событий и путей их решения.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения.

"2023 год стал важным годом для Турции. В новый период Турция будет играть еще более активную роль в решении проблем, с которыми сталкивается мир", - сказал он.

Отметим, что в Баку проходит заседание министров Координационного бюро Движения неприсоединения. На заседании присутствуют представители стран-участниц Движения неприсоединения. Мероприятие продлится до 6 июля.

Напомним, что 120 государств-членов, 18 наблюдателей и 10 международных организаций, включая Азербайджан, сыграли важную роль в истории Движения неприсоединения.