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Президент Ильхам Алиев: Если Армения заинтересована в достижении мира в регионе, то ее вооруженные силы должны полностью покинуть Карабах

Политика Материалы 5 июля 2023 10:54 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Если Армения заинтересована в достижении мира в регионе, то ее вооруженные силы должны полностью покинуть Карабах

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БАКУ/Trend/ - Вскоре после окончания конфликта Азербайджан представил пять основных принципов для подписания мирного договора с Арменией, основанных на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности друг друга.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

«Хотя Армения была вынуждена признать Карабах частью Азербайджана, на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, все еще находятся остатки армянских вооруженных сил», - отметил глава государства, подчеркнув, что если Армения действительно заинтересована в достижении долгожданного мира в регионе, то ее вооруженные силы должны полностью покинуть Карабахский регион Азербайджана. Армянские военные и паравоенные формирования на местах должны быть разоружены.

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