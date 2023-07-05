Президент Ильхам Алиев: Армения препятствует открытию Зангезурского коридора

БАКУ/Trend/ - Армения также препятствует открытию Зангезурского коридора, который должен соединить основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, что является еще одним обязательством, отмеченном в подписанном Ереваном около 3 лет назад акте о капитуляции.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Выразив глубокую признательность странам Движения неприсоединения за их принципиальность в поддержке справедливой позиции Азербайджана во время и после окончания оккупации, глава государства отметил два конкретных случая в 2020 и 2022 годах, когда страны ДН предотвратили принятие односторонних и предвзятых антиазербайджанских заявлений в Совете Безопасности ООН.