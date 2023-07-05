Баку стал центром проведения важных международных мероприятий - Бахтиёр Саидов

БАКУ /Trend/ - За последние годы город Баку стал основным пространством, центром проведения важных международных мероприятий.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов во время министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

"Мы высоко ценим роль Азербайджана и его деятельность в развитии Движения неприсоединения. Азербайджан своим председательством в Движении неприсоединения и своими инициативами придал организации динамизм",- подчеркнул он.

Отметим, что в Баку проходит заседание министров Координационного бюро Движения неприсоединения. На заседании присутствуют представители стран-участниц Движения неприсоединения. Мероприятие продлится до 6 июля.

Напомним, что 120 государств-членов, 18 наблюдателей и 10 международных организаций, включая Азербайджан, сыграли важную роль в истории Движения неприсоединения.