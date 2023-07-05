Мы становимся свидетелями исламофобии и расизма в странах, считающими себя демократическими - Фуад Хусейн

БАКУ /Trend/ - В странах, защищающих демократию и права человека, процветают исламофобия и расизм.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Ирак Фуад Хусейн во время министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

"Исламофобия и расизм неприемлемы. Сегодня мы являемся свидетелями исламофобии и расизма в странах, которые считаются демократическими и отстаивают права человека", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения. На заседании присутствуют представители стран-участниц Движения неприсоединения. Мероприятие продлится до 6 июля.

Напомним, что 120 государств-членов, 18 наблюдателей и 10 международных организаций, включая Азербайджан, сыграли важную роль в истории Движения неприсоединения.