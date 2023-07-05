Армения не та страна, которая имеет право критиковать соседей за нарушение прав человека - Турал Гянджалиев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армения - это последняя страна, которая имеет право критиковать соседние страны и читать им нотации по вопросам, касающимся прав человека.

Как передает в среду Trend, об этом заявил депутат парламента Азербайджана, директор экспертной платформы Baku Network Турал Гянджалиев на 30-й ежегодной сессии Комитета ПА ОБСЕ в Ванкувере.

"Мы не принимаем, и никто не должен принимать критику в области прав человека со стороны Армении - страны, которая несет полную ответственность за развязывание войны и совершение агрессии против Азербайджана, которая имеет солидный послужной список нарушений прав человека внутри страны и на международном уровне; осуществление массовой этнической чистки; совершение других чудовищных преступлений во время конфликта; пропаганда неприкрытой расистской идеологии", - сказал он.

Гянджалиев также отметил, что азербайджанская делегация не может поддержать Ванкуверскую декларацию.

"Это только навредит мирному процессу. Это также негативно скажется на нашей решимости использовать Ассамблею в качестве платформы для укрепления доверия на парламентском уровне", - добавил он.

Отметим, что Ванкуверская декларация включает положение, предполагающее, что права и безопасность армянского меньшинства, проживающего в Карабахе, должны обеспечиваться посредством "тесного сотрудничества" с международным сообществом. Этот пункт прямо противоречит законодательству Азербайджанской Республики, поскольку относится к внутренним делам страны.