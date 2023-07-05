Азербайджан играет особую роль в освещении колониальной политики других стран - Эмануэль Арго

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль с точки зрения обсуждения вопросов деколонизации.

Об этом в среду Trend заявил представитель Мартиники Феликс Стефан Эмануэль Арго на министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

"Мы можем свободно говорить об этих проблемах в Азербайджане. Но мы не можем говорить об этом в другом месте, особенно во Франции. Азербайджан играет особую роль в освещении колониальной политики других стран. Моя семья много лет назад подверглась этой колониальной политике Франции. Люди все еще страдают и в самой Франции", - добавил он.