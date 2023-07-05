Азербайджан соблюдает трехстороннее заявление - глава МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Иран поддерживает мирное урегулирование споров в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

"Сегодня на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым я понял, что Азербайджан следует трехстороннему заявлению, подписанному лидерами России, Азербайджана и Армении 10 ноября 2020 года. Азербайджан не намерен вводить блокаду против открытия коммуникаций и транспорта", - отметил он.