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Азербайджан соблюдает трехстороннее заявление - глава МИД Ирана

Политика Материалы 5 июля 2023 16:32 (UTC +04:00)
Азербайджан соблюдает трехстороннее заявление - глава МИД Ирана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Иран поддерживает мирное урегулирование споров в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

"Сегодня на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым я понял, что Азербайджан следует трехстороннему заявлению, подписанному лидерами России, Азербайджана и Армении 10 ноября 2020 года. Азербайджан не намерен вводить блокаду против открытия коммуникаций и транспорта", - отметил он.

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