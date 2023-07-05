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Под лидерством Президента Ильхама Алиева в регионе скоро установится мир – Кубанычбек Омуралиев

Политика Материалы 5 июля 2023 19:18 (UTC +04:00)
Под лидерством Президента Ильхама Алиева в регионе скоро установится мир – Кубанычбек Омуралиев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Под лидерством Президента Ильхама Алиева в регионе скоро установится мир.

Об этом Trend сказал в среду генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев.

Он отметил, что тюркские народы всегда были рядом с Азербайджаном.

"В вопросе между Азербайджаном и Арменией Организация тюркских государств всегда была рядом с Азербайджаном, оказывала поддержку, и так будет всегда. За период после Второй Карабахской войны Азербайджан многое сделал для обеспечения мира. Мы верим и знаем, что под лидерством Президента Ильхама Алиева в регионе в скором времени установится мир", - сказал Омуралиев.

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