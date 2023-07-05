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Армения завидует успехам председательства Азербайджана в Движении неприсоединения - МИД

Политика Материалы 5 июля 2023 23:20 (UTC +04:00)
Армения завидует успехам председательства Азербайджана в Движении неприсоединения - МИД

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БАКУ /Trend/ - Армения завидует успехам председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян.

«Видимо, в Армении завидуют успехам председательства Азербайджана в Движении неприсоединения. В отличие от Армении Азербайджан никогда не злоупотреблял международными площадками и всегда был сторонником соблюдения норм и принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права», сообщил Айхан Гаджизаде.

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