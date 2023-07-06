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Болгарские СМИ широко освещают выступление Президента Ильхама Алиева на заседании Координационного бюро Движения неприсоединения

Политика Материалы 6 июля 2023 00:03 (UTC +04:00)
Болгарские СМИ широко освещают выступление Президента Ильхама Алиева на заседании Координационного бюро Движения неприсоединения

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БАКУ/Trend/ - Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку было широко освещено в болгарских СМИ, сообщает Trend.

Так, в издании ФАКТИ уделено особое внимание заявлениям Президента Ильхама Алиева касательно неоколониальной политики Франции.

"В заявлении на встрече Движения неприсоединения в Баку Президент Ильхам Алиев призвал Эмманюэля Макрона извиниться перед миллионами людей, которые были колонизированы, убиты и унижены", - говорится в материале.

В Darik News приводятся слова Президента Ильхама Алиева о том, что извинения Франции будут не только признанием исторической вины этой страны, но и помогут ей преодолеть последствия глубокого политического, социального и гуманитарного кризиса, в котором она оказалась после жестокого убийства алжирского подростка.

В материале, опубликованном в Новини 24/7 ссылаясь на слова главы государства Азербайджана отмечается, что Франция является одной из стран, не прекращающих своей неоколониальной политики.

А Actualno.com делает акцент на словах Президента Ильхама Алиева о том, что во Франции широко распространена расистская и дискриминационная риторика, в том числе в СМИ.

Представляем вниманию читателей ссылки на полные версии публикаций в болгарских изданиях:

https://fakti.bg/world/796447-ilham-aliev-makron-trabva-da-se-izvini-na-stranite-zasegnati-ot-frenskia-kolonializam

Президентът на Азербайджан обвини Франция в неоколониална политика - Свят - DarikNews.bg

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев обвини Франция, че е една (novini247.com)

Президентът на Азербайджан обвини Франция в неоколониална политика - Новини от Actualno

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