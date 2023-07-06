Франция проводит колониальную политику в отношении Мартиники - Люк Кэролс

БАКУ /Trend/ - Франция проводит колониальную политику в отношении Мартиники.

Об этом сказал представитель Партии свободы Мартиники Люк Кэролс во время мероприятия в Баку на тему "К полному искоренению колониализма", сообщает в четверг Trend.

"Стратегия французского государства состоит в том, чтобы заменить местное население французским населением. Это осуществляется посредством геноцида", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Бакинском конгресс-центре в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения проводится мероприятие на тему "К полному искоренению колониализма".