Франция насаждала населению Мартиники чуждую культуру - Клодетт Дюамель

БАКУ /Trend/ - Франция насаждала населению Мартиники чуждую культуру.

Об этом сказала представитель одной из общественных организаций Мартиники Клодетт Дюамель во время мероприятия в Баку на тему "К полному искоренению колониализма", сообщает в четверг Trend.

"Нас пытаются заставить забыть историю рабства. Манипулируя, нам пытаются привить, что это верная политика", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Бакинском конгресс-центре в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения проводится мероприятие на тему "К полному искоренению колониализма".