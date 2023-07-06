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Франция насаждала населению Мартиники чуждую культуру - Клодетт Дюамель

Политика Материалы 6 июля 2023 10:41 (UTC +04:00)
Франция насаждала населению Мартиники чуждую культуру - Клодетт Дюамель

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Франция насаждала населению Мартиники чуждую культуру.

Об этом сказала представитель одной из общественных организаций Мартиники Клодетт Дюамель во время мероприятия в Баку на тему "К полному искоренению колониализма", сообщает в четверг Trend.

"Нас пытаются заставить забыть историю рабства. Манипулируя, нам пытаются привить, что это верная политика", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Бакинском конгресс-центре в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения проводится мероприятие на тему "К полному искоренению колониализма".

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