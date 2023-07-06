В Баку проведена рабочая встреча с экспертной группой НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2023 год, в Баку состоялась рабочая встреча с экспертной группой НАТО.

Об этом Trend сообщили в четверг в министерстве обороны Азербайджана.

"Находящаяся с визитом в нашей стране делегация во главе с заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО в Брунсуме генерал-майором Стефаном Фиксом побывала в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны.

На встрече полковник Махир Байрамов рассказал о развитии сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, успешных реформах в Азербайджанской Армии и вкладе нашей Армии в миротворческие операции.

Отметив, что Азербайджан является надежным партнером Альянса, генерал-майор С.Фикс высоко оценил активное участие наших военнослужащих в программах НАТО.

На рабочей встрече с экспертной группой была достигнута предварительная договоренность о Плане действий на предстоящий год", - говорится в сообщении.