Франция - государство-оккупант - член Национальной Ассамблеи

БАКУ /Trend/ - Франция - государство-оккупант, колонизация началась с насилия, применения военной силы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал депутат Национальной ассамблеи Франции от Французской Гвианы Жан-Виктор Кастор во время мероприятия в Баку на тему "К полному искоренению колониализма".

"90 процентов наших территорий были оккупированы и управлялись Францией. Численность коренных народов здесь сократилась. Права коренных народов не признаются. Нам было запрещено пользоваться всеми природными ресурсами", - сказал Кастор.

По его словам, Франция не нанимает рабочих по контракту.

"Порог бедности вырос с 30 процентов до 54 процентов за 5 лет. Политика Франции также препятствует развитию культуры коренных народов и диктует использование французского языка. Использование местного языка не разрешается. Даже уроки, преподаваемые в школах, выбираются Францией. Они представляют нашу страну географически как французскую территорию", - сказал Кастор.

Отметим, что сегодня в Бакинском конгресс-центре в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения проводится мероприятие на тему "К полному искоренению колониализма".