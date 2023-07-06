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Принята декларация по итогам министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения

Политика Материалы 6 июля 2023 12:38 (UTC +04:00)
Принята декларация по итогам министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Принята декларация по итогам "круглого стола", организованного по инициативе Центра анализа международных отношений (AIR Center) на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

Как передает в четверг Trend, в документе говорится, что ДН является глобальной платформой для борьбы с колониализмом и возникла необходимость в новых возможностях для проведения деятельности, чтобы поддержать народы в борьбе с французским колониальным господством, в частности, на основе основополагающих принципов ДН.

"Сторонники независимости и представители Мартиники, Гайаны, Новой Каледонии, Французской Полинезии, Уоллиса и Футуны, Соломоновых Островов, а также представители Азербайджанской Республики и Французской Республики подтвердили и подчеркнули обоснованность и актуальность принципиальных позиций Движения в отношении борьбы с колониальной и неоколониальной практикой", - говорится в документе.

В документе отмечается, что участники также представили обзор колониальной ситуации на заморских территориях Франции и договорились структурировать свою сеть солидарности в борьбе за справедливость и свободу.

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