Франция лишила народ Мартиники права решать свою собственную судьбу - Клодетт Дюамель

БАКУ /Trend/ - Франция лишила народ Мартиники права решать свою собственную судьбу.

Об этом Trend сказала в четверг представитель Движения экологов и демократов за независимость Мартиники Клодетт Дюамель.

"Мы можем лишь объединяться в движения как средство борьбы. Франция представляет миру свою колониальную политику так, как будто это норма. Но если задуматься о реальном положении дел, то можно увидеть, что мы лишены возможности жить как люди. Мы должны вернуть себе свои права, наличие которых от нас скрывают, замалчивая этот вопрос. Я адвокат, но решения принимают французские адвокаты", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Бакинском конгресс-центре в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения проводится мероприятие на тему "К полному искоренению колониализма".