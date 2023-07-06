Будет создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма

БАКУ /Trend/ - По итогам "круглого стола", организованного по инициативе Центра анализа международных отношений (AIR Center) на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения, было принято решение о создании Бакинской инициативной группы против французского колониализма.

Как передает Trend, данное решение отражено в соответствующей декларации, принятой по итогам заседания.

В документе отмечается, что ДН является глобальной платформой для борьбы с колониализмом и возникла необходимость в новых возможностях для проведения деятельности, чтобы поддержать народы в борьбе с французским колониальным господством, в частности, на основе основополагающих принципов ДН.

"Сторонники независимости и представители Мартиники, Гайаны, Новой Каледонии, Французской Полинезии, Уоллиса и Футуны, Соломоновых Островов, а также представители Азербайджанской Республики и Французской Республики подтвердили и подчеркнули обоснованность и актуальность принципиальных позиций Движения в отношении борьбы с колониальной и неоколониальной практикой", - говорится в документе.