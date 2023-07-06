Франция всегда проявляла желание демонстрировать силу - Рок Вамитан

БАКУ /Trend/ - Франция всегда проявляла желание демонстрировать силу.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель парламента Новой Каледонии Рок Вамитан во время пресс-конференции после мероприятия на тему "К полному искоренению колониализма".

"Используя свою силу, Франция все еще продолжает вести колониальную политику", - подчеркнул он.

Отметим, что в Бакинском Конгресс-центре в рамках встречи министров Координационного бюро Движения неприсоединения проводится мероприятие, посвященное теме "К полному искоренению колониализма".

Выступая вчера на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что одной из стран, которая все еще продолжает политику неоколониализма, является Франция.

«Управляемые Францией за пределами Европы территории являются отвратительными остатками французской колониальной империи. Франция должна уважать суверенитет Коморских островов над островом Майотта, а также права народа Новой Каледонии и других народов французских заморских общин и территорий», - заявил глава государства.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, Франция должна извиниться за своё колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления, а также акты геноцида против государств-членов Движения неприсоединения в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах.