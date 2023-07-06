Россия приветствует прогресс в переговорах между Азербайджаном и Арменией – Захарова

БАКУ/Trend/ - Россия приветствует прогресс в переговорах между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова, говоря о недавней встрече глав МИД двух стран в Вашингтоне.

«Мы приветствуем достигнутый прогресс в ходе переговоров по выработке мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, как мы приветствуем все позитивные шаги на этом направлении», - сказала она.

Захарова отметила, что российская сторона продолжит усилия по сближению подходов сторон.

«В ближайших планах в частности, посещение региона спецпредставителя министра по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорем Ховаевым», - сказала она.

Отметим, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры 27-29 июня в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и достигли взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки.