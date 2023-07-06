Россия высоко оценивает деятельность Баку в роли председателя Движения неприсоединения – МИД

БАКУ/Trend/ - Россия высоко оценивает деятельность Баку в роли председателя Движения неприсоединения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

«На протяжении всего срока своих полномочий Баку проявляет высокий уровень профессионализма, креативности и работоспособности. Подтверждением являлись активные меры ДН по борьбе с COVID-19, с последствиями вируса. В частности, в 2021 году с подачи Баку от имени ДН был внесен проект резолюции 76-й сессии ГА ООН по вопросам обеспечения равного доступа к вакцинам против COVID-19. В развитие данной инициативы в марте 2023 года в столице Азербайджана прошел саммит контактной группы ДН по постковидному восстановлению. В нем приняли участи свыше 70 делегаций», - сказала она.

Захарова отметила, что также в период председательства Азербайджана в октябре 2021 года в Белграде состоялась юбилейное заседание высокого уровня ДН. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в мероприятии.

Отметим, что в Баку проходит заседание министров Координационного бюро Движения неприсоединения. На заседании присутствуют представители стран-участниц Движения неприсоединения.