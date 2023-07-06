Азербайджанские депутаты обсудят сегодня 49 вопросов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:00 )
БАКУ /Trend/ - Началось очередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как сообщает Trend, в повестку заседания входит 49 вопросов.
Это следующие вопросы:
1. Законопроект об утверждении Протокола «О внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики».
2. Законопроект о внесении изменений в закон «О Центральном банке Азербайджанской Республики» (третье чтение).
3. Законопроект о внесении изменений в закон «О банках» (третье чтение).
4. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).
5. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).
6. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (третье чтение).
7. Законопроект о внесении изменений в законы: «О внесении изменений в закон «О банках» от 4 марта 2016 года номер 140-VQD, «О внесении изменений в закон «О небанковских кредитных организациях» от 4 марта 2016 года номер 141-VQD, «О внесении изменений в закон «О кредитных союзах» от 4 марта 2016 года номер 142-VQD, «О внесении изменений в закон «О почте» от 4 марта 2016 года номер 143-VQD, «О внесении изменений в закон «О страховой деятельности» от 4 марта 2016 года номер 144-VQD, «О внесении изменений в закон «О рынке ценных бумаг» от 4 марта 2016 года номер 145-VQD и «О внесении изменений в закон «Об инвестиционных фондах» от 4 марта 2016 года номер 146-VQD (третье чтение).
8. Законопроект о внесении изменений в закон «О небанковских кредитных организациях» (третье чтение).
9. Законопроект о внесении изменений в закон «О кредитных союзах» (третье чтение).
10. Законопроект о внесении изменений в закон «О почте» (третье чтение).
11. Законопроект о внесении изменений в закон «О страховании вкладов» (третье чтение).
12. Законопроект о внесении изменений в закон «О кредитных бюро» (третье чтение).
13. Законопроект о внесении изменений в закон «О валютном регулировании» (третье чтение).
14. Законопроект о внесении изменений в закон «Об инвестиционных фондах» (третье чтение).
15. Законопроект о внесении изменений в закон «О рынке ценных бумаг» (третье чтение).
16. Законопроект о внесении изменений в закон «О страховой деятельности» (третье чтение).
17. Законопроект о внесении изменений в закон «Об обязательном страховании» (третье чтение).
18. Законопроект о внесении изменений в закон «Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (третье чтение).
19. Законопроект о внесении изменений в закон «О медицинском страховании» (третье чтение).
20. Законопроект о внесении изменений в закон «О юридических лицах публичного права» (третье чтение).
21. Законопроект о внесении изменений в закон «О предпринимательской деятельности» (третье чтение).
22. Законопроект о внесении изменений в закон «О Счетной палате» (третье чтение).
23. Законопроект о внесении изменений в закон «О бухгалтерском учете» (третье чтение).
24. Законопроект о внесении изменений в закон «О государственных закупках» (третье чтение).
25. Законопроект о внесении изменений в закон «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» (третье чтение).
26. Законопроект о внесении изменений в закон «Об аудиторской службе» (третье чтение).
27. Законопроект о внесении изменений в закон «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма» (третье чтение).
28. Законопроект о внесении изменений в закон «Об исполнении» (третье чтение).
29. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики.
30. Законопроект о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики.
31. Законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс Азербайджанской Республики.
32. Законопроект о внесении изменений в закон «Об аграрном страховании».
33. Законопроект о внесении изменений в закон «Об обязательном страховании профессиональной ответственности аудитора».
34. Законопроект о внесении изменений в закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
35. Законопроект о внесении изменений в закон «О регулировании проверок, проводимых в области предпринимательства, и защите прав предпринимателей».
36. Законопроект о внесении изменений в закон «О рекламе».
37. Законопроект о внесении изменений в закон «О государственном реестре недвижимого имущества».
38. Законопроект о внесении изменений в закон «О бюджетной системе».
39. Законопроект о внесении изменений в закон «О лекарственных средствах» (второе чтение).
40. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение).
41. Законопроект о внесении изменений в закон «О Конституционном суде» (второе чтение).
42. Законопроект о внесении изменений в закон «О выдаче (экстрадиции) лиц, совершивших преступление» (второе чтение).
43. Законопроект о внесении изменений в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали «25-летие Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (1998–2023)» (второе чтение).
44. Законопроект о внесении изменений в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали «30-летие структуры, обеспечивающей безопасность Президента Азербайджанской Республики (1993–2023)» (второе чтение).
45. Законопроект о внесении изменений в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали «30-летие органов охраны стратегических объектов Азербайджанской Республики (1993–2023)» (второе чтение).
46. Законопроект о внесении изменений в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали «30-летие органов специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики (1993–2023)» (второе чтение).
47. Законопроект «О платежных услугах и платежных системах» (второе чтение).
48. Законопроект «О государственных закупках» (второе чтение).
49. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы «Об энергетике», «О бюджетной системе», «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» и «Об административном производстве» (второе чтение).