Спецпредставитель МИД России посетит регион Южного Кавказа

БАКУ/Trend/ - Спецпредставитель МИД России Игорь Ховаев в ближайшее время посетит регион Южного Кавказа.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

«В ближайших планах в частности, посещение региона спецпредставителя министра по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорем Ховаевым», - сказала она.

Захарова отметила, что российская сторона продолжит усилия по сближению подходов сторон.

Напомним, что 12 мая этого года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Игорь Ховаев обсудили процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, переговоры по мирному договору, а также ситуацию в регионе.

В ходе переговоров министр Джейхун Байрамов отметил позицию и приоритеты Азербайджана на переговорах по мирному соглашению, а также будущие ожидания.

Представитель МИД России отметил, что обеспечение мира и стабильности в регионе крайне важно, и российская сторона готова оказать любую поддержку в этом направлении.