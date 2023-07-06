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Министерская встреча Координационного бюро ДН в Баку успешно завершила свою работу

Политика Материалы 6 июля 2023 23:03 (UTC +04:00)
Министерская встреча Координационного бюро ДН в Баку успешно завершила свою работу

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку успешно завершила свою работу.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

"В результате обширных обсуждений и решительных усилий председательства Азербайджана в ДН на заседании на основе консенсуса были приняты следующие важные документы:

Памятная Декларация к столетнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева;
Заключительный документ;
Бакинская декларация;
Благодарственное письмо принимающей стране;
Специальная декларация об Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня в Бакинском конгресс-центре в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения прошло мероприятие на тему "К полному искоренению колониализма".

Азербайджан председательствует в ДН с 2019 года. Несмотря на то, что период председательства страны в организации пришелся на разгар пандемии, официальный Баку успешно выполнил свою председательскую миссию и получил право руководить Движением в течение еще 1 года.

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