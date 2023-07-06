Эрдоган принял председателя Верховного суда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В четверг Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию Верховного суда Азербайджанской Республики, находящуюся с визитом в Анкаре, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

Председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Каримов, поблагодарив за гостеприимство и теплый прием, поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах, состоявшихся в Турции, и выразил уверенность, что под его руководством Турция продолжит добиваться всестороннего развития.

На встрече было подчеркнуто, что дружба и братские отношения между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым являются источником уверенности для наших народов.

Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Турцией в судебно-правовой сфере сегодня успешно развиваются, и существующее сотрудничество будет еще более укрепляться.

В свою очередь Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция всегда поддерживает Азербайджан, и пожелал успехов председателю и коллективу Верховного суда.

В завершение встречи было сделано памятное фото.