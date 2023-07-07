Члены ДН призвали к борьбе с глобальным ростом исламофобии и расизма

БАКУ /Trend/ - Страны-члены Движения неприсоединения (ДН) с глубокой обеспокоенностью отметили глобальный рост случаев дискриминации и насилия на религиозной и расовой почвах в различных частях мира.

Как передает Trend, об этом говорится в тексте Бакинской Декларации, принятой по итогам министерской встречи Координационного бюро ДН, которая прошла в Баку 5-6 июля.

"Призываем государства-члены принять надлежащие меры для устранения новых и возникающих угроз, связанных с ростом числа террористических нападений на почве ксенофобии, исламофобии, расизма и других форм нетерпимости, и с глубокой обеспокоенностью признаем общий рост случаев дискриминации, нетерпимости и насилия, независимо от субъектов, направленные против членов религиозных и других сообществ в различных частях мира", - говорится в декларации.

Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему «Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам», продвижение межкультурного и межрелигиозного диалога должно занимать важное место в повестке дня.

"Мы обеспокоены ростом исламофобии и ксенофобии, а также попытками приравнять ислам к насилию и террору", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев, приводя как пример недавнее убийство 17-летнего подростка алжирского происхождения, совершенное со стороны французской полиции, отметил, что это является еще одним признаком расизма и исламофобии в этой стране.

"Франция должна извиниться за своё колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления, а также акты геноцида против государств-членов Движения неприсоединения в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах", - сказал глава государства.

Азербайджан председательствует в ДН с 2019 года. Несмотря на то, что период председательства страны в организации пришелся на разгар пандемии, официальный Баку успешно выполнил свою председательскую миссию и получил право руководить Движением в течение еще 1 года.