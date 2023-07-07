Долгосрочная энергетическая стратегия Азербайджана: Албания стремится подключиться к Южному газовому коридору

БАКУ /Trend/ - Азербайджан превратился в заметного игрока на мировой арене, привлекая к себе все большее внимание как ценный союзник. Одним из стойких и стратегических партнеров Азербайджана среди европейских стран на протяжении многих лет является Албания. За последние три десятилетия Азербайджан и Албания развивали дружественные межгосударственные отношения, основанные на общих взглядах на различные глобальные проблемы.

Несмотря на это, обе страны все еще находятся в процессе создания дипломатических представительств друг у друга. Однако в этом отношении уже были предприняты некоторые важные шаги. Например, в ноябре прошлого года Президент Ильхам Алиев подписал закон о создании посольства Азербайджана в столице Албании, городе Тирана. В свою очередь, Албания решила открыть посольство в Азербайджане в марте 2023 года.

Начавшийся вчера визит Президента Албании Байрама Бегая в Баку служит еще одним свидетельством продолжающегося укрепления межгосударственных отношений и становления их прочными узами между дружественными нациями и стратегическими партнерами. Стоит отметить, что это второй визит Президента Албании в Азербайджан в этом году, что служит наглядным свидетельством ценности этих отношений.

Одной из главных целей визита президента Албании является, конечно же, энергетическое сотрудничество. Поскольку Азербайджан нацелен на расширение географии поставок своего газа с 6 до, по меньшей мере, 10 стран, Албания находится "в первых рядах" желающих получить доступ к азербайджанским энергетическим ресурсам.

В 2021 году экспорт азербайджанского газа в Европу составил 8 миллиардов кубометров. Однако уже к 2022 году эти поставки увеличились до 11 миллиардов кубометров. В этом году Азербайджан намерен еще больше увеличить экспорт газа в Европу, доведя его до 12 миллиардов кубометров. В целом, по прогнозам, в 2023 году на мировой рынок поступит в общей сложности 24,5 миллиарда кубометров азербайджанского газа, причем почти половина этого объема будет направлена в Европу. Этот факт является примым доказательством важности Европы как основного покупателя азербайджанского газа.

Трансадриатический трубопровод (TAP), европейский сегмент Южного газового коридора, способен транспортировать около 10 миллиардов кубометров газа в год на различные европейские рынки. Кроме того, трубопровод был спроектирован с учетом потенциального увеличения его пропускной способности до 20 миллиардов кубометров в год.

Являясь важнейшим компонентом Южного газового коридора, TAP имеет стратегическое и экономическое значение для Европы, обеспечивая надежный доступ к источнику свежего природного газа. Он служит трубопроводом для транспортировки природного газа с обширного месторождения "Шах Дениз", расположенного в азербайджанском сегменте Каспийского моря. Трубопровод протяженностью 878 километров соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP) на турецко-греческой границе в Кипое. Оттуда он пересекает Грецию и Албанию, пересекает Адриатическое море и, наконец, достигает южных берегов Италии.

TAP играет жизненно важную роль в укреплении энергетической безопасности Европы, содействии диверсификации поставок и поддержке целей по декарбонизации.

Несмотря на то, что Албания входит в число стран, через которые проходит европейский участок Южного газового коридора, в настоящее время она не получает азербайджанский газ из-за недостаточной инфраструктуры.

В то же время, как отметил Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии запуска инициативы "Кольцо солидарности" (STRING), Азербайджан находится в процессе переговоров с Албанией о строительстве местной газораспределительной системы, поскольку Южный газовый коридор пересекает территорию Албании.

Таким образом, Албания намерена соединить Влерскую ТЭС с TAP посредством газопровода, а также терминала сжиженного природного газа для повышения энергетической безопасности страны и региона.

Установив соединения с другими трубопроводами, TAP облегчит поставки газа в страны Юго-Восточной Европы. Как только проект интерконнектора Греция-Болгария (IGB) будет завершен, Болгария сможет удовлетворять до 33 процентов своих потребностей в газе через TAP. Имея пункты выхода в Греции и Албании, а также пункт в Италии, TAP предлагает многочисленные возможности для транспортировки азербайджанского газа на более широкие европейские рынки.

В результате, начиная с 2026 года, по TAP будет транспортироваться около 1,2 милиларда кубометров газа, из которых 1 милилард придется на поставки в Италию, а 200 миллионов - в Албанию.

Долгосрочная энергетическая стратегия Азербайджана продемонстрировала свой успех, эффективно обеспечив доступ к европейскому энергетическому рынку в сложные времена препятствий для диверсификации поставок. Азербайджан неизменно завоевывал огромное уважение своих партнеров благодаря образцовому выполнению проектов в нефтегазовой отрасли. Все больше и больше стран выстраиваются в очередь, чтобы получить доступ к азербайджанским газовым ресурсам, и Албания не остается в стороне. Азербайджан выступил в поддержку стран Европы, которые столкнулись с кризисом, подписав меморандум об удвоении поставок энергоносителей в ЕС с 10 миллардов до 20 миллиардов кубометров к 2027 году. Сейчас мы наглядно наблюдаем, как приносит свои плоды этот важный шаг, предпринятый Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева по запуску проекта "Южный газовый коридор". В настоящее время эта стратегия стала не только одной из самых успешных, но и самой правильной для поддержки Европы в эти непростые времена.