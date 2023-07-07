БАКУ /Trend/ - Президент Албании Байрам Бегай поблагодарил Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом глава албанского государства сообщил в своем аккаунте в Twitter.

"Уважаемый друг, Президент Ильхам Алиев, благодарю за теплый прием!

Албания и Азербайджан отмечают 30-летие дипломатических отношений и сейчас отношения между нашими странами крепки, как никогда!", - отмечается в сообщении.

Отметим, что Президент Албании Байрам Бегай прибыл с визитом Азербайджан 6 июля.

В ходе визита будут обсуждены двустороннее сотрудничество стран, а также взаимная заинтересованность в создании современной газовой сети в Албании.

Кроме того, будет уделено особое внимание вопросу реализации проектов по распределению газа из Албании в другие страны региона.