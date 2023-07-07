Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой

Политика Материалы 7 июля 2023 14:00 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Албанией установились очень тесные и дружеские взаимоотношения. Политический диалог на высоком уровне между нашими странами отличается очень хорошей динамикой.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с Президентом Албании Байрамом Бегаем в расширенном составе.

«Это важный фактор укрепления отношений между нашими странами, которые я бы назвал отличными и которые выражаются во взаимной поддержке на уровне международных институтов, а также в большом объеме практической работы на местах по вопросам энергетики и экономического развития», - отметил глава государства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости