Президент Ильхам Алиев: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Албанией установились очень тесные и дружеские взаимоотношения. Политический диалог на высоком уровне между нашими странами отличается очень хорошей динамикой.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с Президентом Албании Байрамом Бегаем в расширенном составе.

«Это важный фактор укрепления отношений между нашими странами, которые я бы назвал отличными и которые выражаются во взаимной поддержке на уровне международных институтов, а также в большом объеме практической работы на местах по вопросам энергетики и экономического развития», - отметил глава государства.