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Высоко ценю приверженность и вклад Президента Ильхама Алиева в новую страницу истории азербайджано-албанских отношений - Байрам Бегай

Политика Материалы 7 июля 2023 15:09 (UTC +04:00)
Высоко ценю приверженность и вклад Президента Ильхама Алиева в новую страницу истории азербайджано-албанских отношений - Байрам Бегай

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Сегодня я очень рад встретиться с Вами здесь, в великолепном городе Баку. Уверен, что интенсивность наших встреч еще раз подтверждает нашу приверженность и совместную волю укреплять связи дружбы и сотрудничества между двумя странами, основанные на братстве.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Албании Байрам Бегай в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Подчеркнув, что в последние годы это сотрудничество динамично развивалось как в политической, так и в экономической сферах, Байрам Бегай сказал: «Как отметили и Вы (Президент Ильхам Алиев – ред.), у нас отличные отношения, и мы должны стараться, чтобы отношения в экономической сфере также были отличными. Я высоко ценю лично Вашу приверженность и Ваш вклад в новую страницу истории отношений между нашими странами».

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