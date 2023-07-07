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Президент Ильхам Алиев поблагодарил Албанию за поддержку Азербайджана в организациях, где наша страна не представлена

Политика Материалы 7 июля 2023 14:30 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Албанию за поддержку Азербайджана в организациях, где наша страна не представлена

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Албания создали особую динамику в двусторонних отношениях, основанную на дружбе и взаимной поддержке.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи с албанским коллегой Байрамом Бегаем.

«Мы активно работаем в рамках международных организаций, поддерживая друг друга, прежде всего в ООН и Организации исламского сотрудничества. В то же время мы очень благодарны Албании за поддержку Азербайджана в тех организациях, где Азербайджан не представлен», - подчеркнул глава государства.

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