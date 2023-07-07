Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские инвесторы готовы рассматривать проекты в Албании

БАКУ/Trend/ - Сегодня мы обсудили будущее политических отношений между нашими странами, а также нашу совместную деятельность в международных организациях. В то же время, безусловно, на нашей повестке дня были вопросы, связанные с торговлей, экономикой и возможностями для инвестиций.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи с албанским коллегой Байрамом Бегаем.

Глава государства отметил, что азербайджанские инвесторы готовы серьезно рассматривать инвестиционные проекты в Албании, будь то в сфере туризма, сельского хозяйства или в любой другой области. «Думаю, что в ближайшие месяцы у нас будет больше информации об этом, что также откроет новую страницу в наших отношениях», - добавил Президент.