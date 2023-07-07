Президент Ильхам Алиев: К концу этого года еще больше стран-членов ЕС начнут получать природный газ из Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Албанией в энергетической сфере важно не только для наших стран, но и для большого количества других государств, в частности, стран-участниц проекта TAP, который является частью Южного газового коридора, пересекает территорию Албании и сейчас является источником энергетической безопасности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи с албанским коллегой Байрамом Бегаем.

Глава государства подчеркнул, что с учетом активной работы Азербайджана и Европейского Союза (ЕС) по вопросам газоснабжения и документа, подписанного между ЕС и Азербайджаном о стратегическом партнерстве в энергетической сфере, все эти факторы представляют важное значение для тесного сотрудничества между нашими странами. «Поскольку энергетическая безопасность многих европейских стран обеспечивается в том числе и через Южный газовый коридор (ЮГК). Число этих стран растет, растет экспорт газа Азербайджана на рынок ЕС, растут объемы и расширяется география (поставок – ред.). К концу этого года мы ожидаем, что ещё больше стран-членов ЕС начнут получать природный газ из Азербайджана», - сказал Президент Ильхам Алиев.