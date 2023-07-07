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Президент Ильхам Алиев: К концу этого года будет готово технико-экономическое обоснование проекта газификации Албании

Политика Материалы 7 июля 2023 15:00 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: К концу этого года будет готово технико-экономическое обоснование проекта газификации Албании

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Работа по проекту газификации Албании идет по графику.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи с албанским коллегой Байрамом Бегаем.

«К концу этого года у нас в руках будет технико-экономическое обоснование этого проекта. А после этого, я надеюсь, мы сразу же приступим к инвестициям. Это будут чисто азербайджанские инвестиции в Албанию, предназначенные для строительства газораспределительной сети», - отметил глава государства.

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