Президент Ильхам Алиев: К концу этого года будет готово технико-экономическое обоснование проекта газификации Албании

БАКУ/Trend/ - Работа по проекту газификации Албании идет по графику.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи с албанским коллегой Байрамом Бегаем.

«К концу этого года у нас в руках будет технико-экономическое обоснование этого проекта. А после этого, я надеюсь, мы сразу же приступим к инвестициям. Это будут чисто азербайджанские инвестиции в Албанию, предназначенные для строительства газораспределительной сети», - отметил глава государства.