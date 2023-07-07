Лидеры религиозных конфессий Азербайджана осудили сожжение Корана в Швеции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Руководители религиозных конфессий в Азербайджане выступили с совместным заявлением, осуждающим сожжение Корана в Швеции.

Как сообщает в пятницу Trend, в заявлении говорится:

"Во имя Единого Творца!

Мы, руководители действующих в Азербайджане мусульманских, православных, иудейских, католических и албано-удинских конфессий, решительно осуждаем сожжение 28 июня в столице Швеции, Стокгольме, у мечети, в присутствии полицейских, священной книги мусульман - Корана, в котором, наряду с пророком Мухаммедом, упоминаются имена пророков Ибрагима, Мусы, Исы и Святой Марьям. Считаем этот отвратительный инцидент исламофобской провокацией и актом дикого вандализма.

Следует отметить, что беспрецедентные проявления исламофобии, такие как оскорбление карикатурами исламского пророка, и явная поддержка этих действий главой государства, начались с Франции, позиционирующей себя как колыбель демократии.

Франция, приверженная идеям колониализма, и сегодня, оставаясь верна своему исламофобскому характеру, поддерживает агрессивный сепаратизм в Азербайджане, создает препятствия для достижения мира в регионе. Действия ряда недобросовестных лиц, воодушевленных мерзким примером Франции - главы ультраправой партии Stram Kurs ("Жесткая линия") в Стокгольме с разрешения и под эгидой шведских правительственных учреждений, а также акты оскорбления ислама, его пророка, священного Корана, совершенные против всех мусульман под лозунгами демократии и свободы выражения мнений в Нидерландах однозначно являлись призывом к ненависти и были осуждены верующими как моральное преступление против убеждений и достоинств людей.

Выступая на церемонии открытия министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения, состоявшейся 5 июля текущего года в Баку, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал следующее: "Одной из стран, которая все еще продолжает политику неоколониализма, является Франция... Во время геноцида при французском правлении были убиты почти 1,5 миллиона алжирцев. Черепа алжирских борцов за свободу до сих пор хранятся в парижском музее в качестве военных трофеев. Это постыдный и отвратительный поступок. Мы требуем от президента Франции Эммануэля Макрона передать Алжиру останки его героев".

Мы поддерживаем эти мысли, а также решения и резолюции, принятые Движением неприсоединения. В то же время мы приветствуем совместный документ "О человеческом братстве для мира во всем мире и для совместного жительства", подписанный 4 февраля 2019 года Его Святейшеством Папой Римским Франциском и Верховным имамом Аль-Азхара шейхом Мухаммадом Ахмадом Ат-Тайебом, высоко оцениваем резолюцию № 2686 Совета Безопасности ООН от 14 июня, в которой выражена глубокая обеспокоенность случаями дискриминации, нетерпимости и экстремизма, вызванными, в частности, исламофобией.

Заявляем, что целью таких подлых деяний, которые уже неоднократно совершались и совершаются до сих пор, является подстрекательство к экстремизму в международном масштабе, разжигание ненависти между людьми и религиями, поощрение, тем самым, терроризма. Тот факт, что такие случаи носят регулярный характер в Швеции, грубое нарушение прав верующих мусульман, проживающих в этой стране, означает, что затронуты чувства почти двух миллиардов мусульман всего мира. Поэтому, обращаясь к правительству Швеции, призываем ее признать себя ответственной за инцидент, произошедший 28 июня, принять практические меры для предотвращения и неповторения оскорблений религиозных ценностей и атрибутов.

Нас беспокоит то, что в последние дни в средствах массовой информации появляются сообщения о попытках совершения новых актов вандализма, направленных на сжигание Корана, в том числе Торы и Библии. Такие призывы к конфликту на религиозной почве, действия, провоцирующие агрессию и насилие, становятся угрозой для человечества. Случаи злоупотребления религией в политических целях, проявления ксенофобии служат нарушению внутренней стабильности обществ и государств, создают конфликты и раздоры. Мировое сообщество и все религиозные конфессии обязаны совместно действовать против такого позорного нарушения прав верующих.

Как руководители религиозных конфессий в Азербайджане, мы призываем государственных, общественных деятелей, международные организации, религиозных деятелей мира решительно осудить совершенные деяния и пресечь любые проявления радикализма под прикрытием религии, экстремизма, злоупотребляющего религией, случаи ксенофобии, уважать нравственные ценности людей независимо от их верований и убеждений, приложить более серьезные усилия для предотвращения случаев оскорблений. С этой целью считаем целесообразным на уровне ООН принять резолюцию, резко осуждающую случаи вандализма и разжигания ненависти в отношении святых, символов, атрибутов и религиозных мест, а также отразить в законодательстве государств мира соответствующие положения о недопустимости подобных действий.

Унижение и оскорбление священных книг, будь то Корана, Торы и Библии или любых других религиозных книг и атрибутов является преступлением, которое порождает разногласия и конфликты между людьми. Любые акты насилия, совершенные, в частности, в церкви, мечети, синагоге и других религиозных местах - это преступная агрессия, направленная против всех мировых религий. Еще раз хотим подчеркнуть, что свобода слова не должна использоваться для того, чтобы затрагивать нравственные чувства или разжигать ненависть, а, наоборот, должна использоваться для того, чтобы приглашать людей к духовности. Земля - это общий дом для всех, и каждый из нас обязан поддерживать мир в этом доме. Мы призываем государственных и общественных деятелей мира, международные и религиозные организации поддержать нас.

Да защитит Всевышний наш мир от деяний, причиняющих зло человечеству, и от зла невежественных! Аминь!

Заявление подписали:

председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукур Пашазаде,

глава Общины горских евреев в Азербайджане Милих Евдаев,

апостольский префект Католической церкви в Азербайджане, епископ Владимир Фекете,

секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, архимандрит Алексий,

глава общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский,

председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана Роберт Мобили.

Напомним, что акция с сожжением Корана была проведена 28 июня у мечети в Стокгольме, в первый день одного из главных праздников мусульман – Гурбан-байрамы. При этом, проведение акции, которая прошла в присутствии примерно 200 человек и под охраной многочисленных полицейских, было одобрено шведской полицией. Это не первый случай сжигания Корана в этом году. Еще один случай произошел в Швеции в январе. Тогда Коран у посольства Турции сжег Расмус Палудан – ультраправый политик, лидер датской антиисламистской партии Stram Kurs ("Жесткий курс").