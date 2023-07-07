Международный суд отклонил ходатайство Армении касательно Лачинского ППП (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан приветствует справедливое отклонение Международным судом ходатайства Армении.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.

"Азербайджан приветствует сегодняшний справедливый отказ Международного суда в ходатайстве Армении о внесении поправок в решение суда от 22 февраля 2022 года. Это было единогласное решение суда", - говорится в публикации.

Отметим, что Международный Суд ООН отклонил ходатайство Армении от 12 мая 2023 года о якобы "незаконности" Лачинского ППП Азербайджана и требовании "вывода всех вооружённых сил Азербайджана с Лачинской дороги".