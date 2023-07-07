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Президент Албании Байрам Бегай посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

Политика Материалы 7 июля 2023 19:19 (UTC +04:00)
Президент Албании Байрам Бегай посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - 7 июля находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президент Республики Албания Байрам Бегай посетил Аллею почетного захоронения, где с уважением почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к памятнику ему.

Как сообщает Trend, была также почтена память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Президент Албании Байрам Бегай посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
Президент Албании Байрам Бегай посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
Президент Албании Байрам Бегай посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
Президент Албании Байрам Бегай посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
Президент Албании Байрам Бегай посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
Президент Албании Байрам Бегай посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
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