Президент Албании Байрам Бегай посетил Аллею шехидов в Баку

БАКУ /Trend/ - 7 июля находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президент Республики Албания Байрам Бегай посетил Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Trend, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Почтив светлую память шехидов, Президент Байрам Бегай возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

С самой высокой точки Баку Президент Албании полюбовался панорамой столицы. Он был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе благоустройстве и созидательной работе.