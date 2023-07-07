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Президент Албании Байрам Бегай посетил Аллею шехидов в Баку

Политика Материалы 7 июля 2023 19:43 (UTC +04:00)
Президент Албании Байрам Бегай посетил Аллею шехидов в Баку

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - 7 июля находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президент Республики Албания Байрам Бегай посетил Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Trend, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Почтив светлую память шехидов, Президент Байрам Бегай возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

С самой высокой точки Баку Президент Албании полюбовался панорамой столицы. Он был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе благоустройстве и созидательной работе.

Президент Албании Байрам Бегай посетил Аллею шехидов в Баку
Президент Албании Байрам Бегай посетил Аллею шехидов в Баку
Президент Албании Байрам Бегай посетил Аллею шехидов в Баку
Президент Албании Байрам Бегай посетил Аллею шехидов в Баку
Президент Албании Байрам Бегай посетил Аллею шехидов в Баку
Президент Албании Байрам Бегай посетил Аллею шехидов в Баку
Президент Албании Байрам Бегай посетил Аллею шехидов в Баку
Президент Албании Байрам Бегай посетил Аллею шехидов в Баку
Президент Албании Байрам Бегай посетил Аллею шехидов в Баку
Президент Албании Байрам Бегай посетил Аллею шехидов в Баку
Президент Албании Байрам Бегай посетил Аллею шехидов в Баку
Президент Албании Байрам Бегай посетил Аллею шехидов в Баку
Президент Албании Байрам Бегай посетил Аллею шехидов в Баку
Президент Албании Байрам Бегай посетил Аллею шехидов в Баку
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