Албания и Азербайджан тесно связаны друг с другом сотрудничеством в энергетическом секторе - Байрам Бегай

БАКУ /Trend/ - Албания и Азербайджан тесно связаны друг с другом сотрудничеством в энергетическом секторе. ТАР уже является общей историей успеха. Албания получила большую выгоду от ТАР как в экономическом отношении, так и с точки зрения усиления стратегического значения в качестве региональных ворот и хаба для энергопоставок. Адриатико-Ионический газопровод будет способствовать повышению роли Албании как распределителя газа в регионе.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Албании Байрам Бегай в совместном с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

Отметив, что довел до внимания Президента Алиева готовность Албании в условиях тесного сотрудничества с Азербайджаном предпринять решительные шаги в рамках оснащения страны газом, Байрам Бегай сказал: «Албания является страной-транзитером газа, и это уже реальность. Мы поставили перед собой цель превратить Албанию в страну, принимающую и транспортирующую газ. Наша страна привержена достижению этой цели и дальнейшему углублению сотрудничества».

Президент Албании отметил, что возрастающее внимание Азербайджана к развитию региональных энергетических проектов еще более сблизит страны Западных Балкан, одновременно усилит их энергетическую безопасность.