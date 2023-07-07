Между МИД Азербайджана и Мальдив подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 7 июля состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнура Мамедова и государственного министра по иностранным делам Мальдивской Республики Ахмеда Халила, который находится с визитом в Азербайджане для участия в заседании министров Координационного бюро Движения неприсоединения.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам активизации двусторонних отношений между сторонами, расширения сотрудничества в сфере экономики, торговли, образования, культуры, энергетики, туризма и других сферах.

В ходе беседы заместитель министра Эльнур Мамедов предоставил подробную информацию о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе разминирования на освобожденных от оккупации землях, восстановлении и строительстве, а также о программе "Большого возвращения", проектах "умного города" и зеленой энергетики, реализуемых в стране.

Стороны также обменялись мнениями по многостороннему сотрудничеству, региональной проблематике и другим темам, представляющим взаимный интерес.

В рамках встречи был подписан «Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Мальдивской Республики».