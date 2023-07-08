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Завершился официальный визит Президента Албании в Азербайджан

Политика Материалы 8 июля 2023 06:58 (UTC +04:00)
Завершился официальный визит Президента Албании в Азербайджан

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БАКУ /Trend/ - 8 июля завершился официальный визит Президента Республики Албания Байрама Бегая в Азербайджанскую Республику.

Как передает Trend, в честь высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались национальные флаги обеих стран был выстроен почетный караул.

Президента Албании Байрама Бегая и его супругу Арманду Бегай провожали в аэропорту первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

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