Сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджана присвоены дипломатические ранги – Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении дипломатических рангов сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.
Согласно распоряжению, дипломатические ранги присваиваются следующим сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики:
Чрезвычайный и полномочный посол
Байрамов Джейхун Азиз оглу
Мамедов Эльнур Исрафил оглу
Рзаев Фариз Фикрет оглу
чрезвычайный и полномочный посланник первого класса
Мусаев Тофик Фуад оглу
чрезвычайный и полномочный посланник второго класса
Сафаров Эмиль Фирдовси оглу
Шарифов Самир Анвар оглу.