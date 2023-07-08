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Сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджана присвоены дипломатические ранги – Распоряжение

Политика Материалы 8 июля 2023 12:59 (UTC +04:00)
Сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджана присвоены дипломатические ранги – Распоряжение

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении дипломатических рангов сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению, дипломатические ранги присваиваются следующим сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики:

Чрезвычайный и полномочный посол

Байрамов Джейхун Азиз оглу

Мамедов Эльнур Исрафил оглу

Рзаев Фариз Фикрет оглу

чрезвычайный и полномочный посланник первого класса

Мусаев Тофик Фуад оглу

чрезвычайный и полномочный посланник второго класса

Сафаров Эмиль Фирдовси оглу

Шарифов Самир Анвар оглу.

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