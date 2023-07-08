МЧС Азербайджана наделено новыми полномочиями (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана наделено новыми полномочиями.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим Кабинет министров внес изменения в "Порядок учета и контроля индивидуальных доз облучения".

Согласно изменению, предприятия и организации должны представлять в министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики учетные листы индивидуальных доз облучения лиц, работающих с источниками ионизирующего излучения, в конце года (до 15 января следующего года). До сих пор руководство управления и территориальное учреждение санитарно-эпидемиологической службы должны были осуществлять регулярный контроль за своевременным и качественным проведением радиационного контроля индивидуальных доз облучения лиц, работающих с источниками ионизирующего излучения, а также за правильностью ведения документации по учету радиационных нагрузок.

Если до сих пор во всех случаях, когда были установлены превышения индивидуальных доз облучения, служба радиационной безопасности или лицо, ответственное за радиационный контроль, должны были сообщить об этом руководству управления, а руководство управления, в свою очередь, должно было сообщить об этом в территориальное учреждение санитарно-эпидемиологической службы, то, согласно изменению, если установлено превышение индивидуальных доз облучения, служба радиационной безопасности или лицо, ответственное за радиационный контроль, должно сообщить об этом руководству предприятия (или организации), а те, в свою очередь, МЧС.

Отметим, что до сих пор в целях обеспечения радиационной безопасности населения и работников в местах, где естественный или техногенно-измененный радиационный фон превышает норму, радиационный контроль в этой местности осуществлялся организацией санитарно-эпидемиологической службы и руководством управления с помощью индивидуальных дозиметров. В целях обеспечения радиационной безопасности населения и работников в местах с высоким радиационным фоном радиационный контроль будет осуществляться министерством по чрезвычайным ситуациям и руководством предприятия (или организации) на основании оценки, произведенной по результатам проведенных на данной территории радиологических измерений.